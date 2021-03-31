كانت الأميرة ديانا “أشبه بثور أصيب بصدمة كهربائية”.. إيصال زائف عن عملية إجهاض أقامتها المربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يُزعم أنّ الأميرة ديانا تعرّضت للخداع بهدف إجراء مقابلة بانوراما بعدما أظهر لها مارتن بشير إيصالاً زائفاً عن عملية إجهاض أقامتها المربية تيغي ليج بورك.

هذا الادّعاء الصادم هو من بين الأدلة القاتلة التي قُدمت للتحقيق مع شبكة “بي بي سي” ومارتن بشير.

أجرى قاضي المحكمة العليا المتقاعد اللورد دايسون مقابلات مع 17 شاهداً أثناء تحقيقه في مزاعم بأنّ الشبكة أخفت سلسلة من الخداعات التي قام بها الصحافي.

اتهم بشير بترويج الأكاذيب والتشهير الخسيس للأميرة الضعيفة ليحصل على مقابلته عام 1995، والتي قالت فيها تصريحها الشهير أنّ “هناك ثلاثة أفراد في هذا الزواج”.

قيل أنّ ديانا كانت مهووسة بالفكرة الغريبة أنّ تشارلز أراد قتلها ليتزوّج من المربية.

كانت الأميرة مقتنعة جدًا بأنّ المربية كانت حاملاً من تشارلز لدرجة أنّ السكرتير الخاص للملكة وصهر ديانا فتح تحقيقاً بعدما اقتربت الأميرة من تيغي في إحدى الحفلات وقالت لها: “آسف جداً للسماع عن الطفل”.

وقالت مصادر تلفزيونية لموقع “الدايلي ميل”، إن اللورد دايسون بتكليف من “بي بي سي” في تشرين الثاني (نوفمبر)، بدأ في كتابة تقريره والذي قد يكون إدانة لرؤساء الشركات السابقين. من بين الأدّلة التي قُدمت في تحقيقه ورد أنّ ديانا كانت غاضبة من “الدليل” الذي كان غير صحيح على أنّ المربية أجهضت. وسحبت الأميرة موافقتها على المقابلة التاريخية قبل أن يقدّم لها بشير المزيد من الأكاذيب قبل أسبوع من التصوير. كانت ديانا “أشبه بثور أصيب بصدمة كهربائية”، وأقرّت لمحاميها بعد أيام من لقائها بمراسل “بي بي سي” أنّ “مصادر موثوقة” حذّرتها من مؤامرة لاغتيالها كما قالت إن “المصادر” أبلغتها أيضاً أن الملكة ستتنازل عن العرش وسيتولى الأمير تشارلز العرش.

يُزعم أنّ المراسل نفسه أرسل رسالة مكتوبة بخط يد ديانا إلى “بي بي سي” لتبرئته.

في حين أن التقرير النهائي للقاضي السابق حول بانوراما يُتوقّع أن ينتهي في أيار (مايو) أو حزيران، ومن المفارقات أنّ “بي بي سي” تعد بانوراما أخرى حول القضية ليتم بثها في منتصف نيسان.