"نسور النيل 2".. تدريب مصري سوداني على إدارة العمليات الجوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت القوات المصرية والسودانية، الأربعاء، مناورات "نسور النيل 2" الجوية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والصاعقة في البلدين.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن "مراحل التدريب الأولى بدأت بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية".



ووفق البيان، فإن القوات المشاركة نفذت العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية، وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.

كما واصلت عناصر قوات الصاعقة في البلدين، التدريب على أعمال الاقتحام وعمليات الاخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة، وفق البيان ذاته.

وجرى التدريب المشترك في قاعدة مروي الجوية شمالي السودان.

وتفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، القوات المشاركة في التدريب، واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح في الآداء بين القوات المشاركة من الجانبين، حسب البيان ذاته.





ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة.

ولم يذكر البيان مدة التدريب المشترك.

وكانت مصر والسودان أجريا مناورات "نسور النيل 1" التي امتدت لنحو أسبوع في نوفمبر /تشرين الثاني 2020.

وتشهد العلاقات المصرية السودانية تطورا وتعاونا كبيرين في الآونة الأخيرة.