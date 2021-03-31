منة فضالي تكشف عن شخصيتها في مسلسل "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة منة فضالي عن شخصيتها، التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه رمضان المقبل.

نشرت منة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"عزيزة الغريب، نسل الأغراب، رمضان 2021، للمبدع محمد سامي".

مسلسل "نسل الاغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

وشاركت منة فضالي مسلسل "هي"، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.

كما شاركت رمضان الماضي في مسلسل "حب عمري"، بطولة الفنان هيم شاكر، كان لها ظهور خاص في مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة الفنان محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج.

تواصل منة تصوير مشاهدها في فيلم "آخر نيزك" يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، اللبناني جاد أبو علي، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.