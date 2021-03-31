سمية الخشاب تكشف عن بوسترها لمسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن بوسترها الجديد لمسلسل "موسى"، المقرر عرضه رمضان المقبل.

ونشرت سمية البوستر، التي تصدرته بصورتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت :"البوستر الرسمي لمسلسل موسى، رمضان 2021، حلاوتهم".

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.