نبيل الحلفاوي ناعيًا كمال الجنزوري: رحمه الله بقدر ما بذل من جهد وعطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وغرد "الحلفاوي"، عبر حسابه بـ"تويتر": "رحم الله الدكتور كمال الجنزوري بقدر ما بذل من جهد وعطاء ليخرج نظيفا مؤديا ما عليه في خدمة بلده، خالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه، وأسكنه الله فسيح جناته".

كان كمال الجنزوري تولى رئاسة الوزراء لأول مرة في الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، كما كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011.

والجنزوري هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، ولُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

وسبق أن شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف، قبل أن يدير معهد التخطيط القومي، ثم أصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وخلال رئاسته للوزراء بدأ عدة مشاريع ضخمة بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيدا عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس.