شيرين رضا تنعى كمال الجنزروي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شيرين رضا، رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، الذي رحل اليوم.

ونشرت "شيرين" صورة "الجنزوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"الله يرحمك يا دكتور كمال الجنزوري".

وأعلن أحمد المستشار أحمد الجنزوري، نجل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، وفاة والده منذ قليل.

من ناحية أخرى تنتظر شيرين رضا عرض فيلمها الجديد "قمر 14"، الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد الفيشاوي، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.