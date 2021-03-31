بعد يومين من رحيل زوج عمتها.. كندة علوش تعلن وفاة عمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة السورية كندة علوش، وفاة عمتها بعد يومين من رحيل زوجها، وذلك من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت "كندة"، صورة لعمتها وزوجها وعلقت: "بعد يومين من رحيل زوجها ورفيق عمرها المرحوم غسان قطرنجي انتقلت إلى رحمة الله عمتي الغالية حبيبتي رانية علوش.. إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخد وله ما أعطى".

وتابعت: "يارب ارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، عزائي لأبناء عمتي كندة ونعمة ومحمد وباسمة وفرح وياسمين الله يصبركم ويكون معكم".

يذكر أن الفنانة كندة علوش عادت مؤخرًا للعمل بعد فترة توقف منذ ولادة ابنتها "حياة"، وقدمت واحدة من حكايات مسلسل "إلا أنا"، والتي حملت اسم "ضي القمر".