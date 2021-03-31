هكذا يظهر أحمد مكي في مسلسل "الاختيار2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد مكي صورة له من كواليس مسلسل "الاختيار2"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "مكي" في الصورة مرتديًا بدلة "ضابط" بجوار "كلب" حراسة، وعلق :"صباح الحب".

الفنان أحمد مكي أُصُيب مؤخرًا بفيروس كورونا، لكنه تعافى منه بعد أسابيع.

مسلسل "الاختيار 2"، يجمع لأول مرة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وهو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار" الذي عُرض في رمضان الماضي وقام ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد العوضي.

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل بطولة من بطولات رجال الشرطة المصرية الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن. ويشارك في بطولة الجزء الثاني النجوم: إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، وأسماء أبو اليزيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف