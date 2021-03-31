"وقفة رجالة" أكثر الأفلام المصرية مشاهدة في السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 04:35 مساءً - نجح فيلم "وقفة رجالة" في تحقيق أعلى إيرادات لفيلم مصري في المملكة العربية السعودية، وأكدت الشركة صاحبة حقوق التوزيع، أن الفيلم حتى اللحظة حقق أعلى إيرادات لفيلم في تاريخ المملكة إضافة إلى أنه أعلى عدد تذاكر مباعة في المملكة.

وقفة رجالة يحقق أعلى مبيعات تذاكر رغم أزمة كورونا

وحسب بيان رسمي حصد فيلم "وقفة رجالة" إيرادات وصلت إلى 24 مليون جنيه حتى الآن، متصدرا بها في شباك التذاكر المصري، بعد 10 أسابيع عرض، حيث انطلق في دور العرض المصرية يوم 14 يناير الماضي، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية التي تتبعها دور العرض وعدم العمل بكامل طاقتها.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخي وإيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، وأفلام مصر العالمية، ونيوسنشرى ماجيك بينز.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

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