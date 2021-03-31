فيديو.. محيي إسماعيل يوبخ مراسلا تلفزيونيا: "هذا أهبل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يتوقف الفنان المصري محيي إسماعيل عن ردوده الحادة، وتصرفاته الجريئة، التي تجعله دائما مثيرا للجدل.

وخلال لقائه مع عدد من المراسلين على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تلقى محيي إسماعيل سؤالا من أحد المراسلين التلفزيونيين، حول طباعه وتصرفاته الغريبة، والتي يصفها بعض المتابعين بالجنون.



لم يسمح محيي إسماعيل للمراسل باستكمال حديثه، وقاطعه قائلا: "أنت أهبل باين عليك.. هذا أهبل.. تعلم كيف تسأل؟".

وتحدث محيي إسماعيل بعد ذلك، لافتا إلى أن أغلب الفنانين الموهوبين يطلق عليهم مجانين، لكنهم مجانين بالفن وعشقهم للإبداع.





ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحرج فيها محيي إسماعيل مراسلا، فقد سبق أن تعامل بحدة مع مراسل في مهرجان الإسكندرية السينمائي منذ عامين، عندما سأله المراسل عن رأيه في فيلم "الممر" وأداء الفنان إياد نصار لشخصية الضابط الإسرائيلي، فرد عليه قائلا: "لا مشوفتوش.. أنا شوفت فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي وأنا عملت دور اليهودي وكنت عبقري".

يذكر أن الفنان المصري محيي إسماعيل أثار موجة من الجدل، ليلة افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بسبب ذهابه للحفل مرتديا جلبابا.