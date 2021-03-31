فيلم "لا أحد" الروسي يعرض في السعودية والإمارات

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"الخليج 365": يعرض فيلم "لا أحد" من إخراج الروسي، إيليا نايشولر، في الوقت الراهن في روسيا و وبلدان رابطة الدولة المستقلة والسعودية والإمارات العربية.

حيث تصدر فيلم المغامرات الروسي الأسبوع الماضي، إيرادات شباك التذاكر في دور السينما الأميركية، وذلك لأول مرة في تاريخ السينما محققاً إيرادات خلال يومي عطلة الأسبوع الماضي بلغت 6.7 مليون دولار. وجنى الفيلم كذلك مبلغا قدره 5 ملايين دولار في بلدان أخرى لتبلغ إيراداته الإجمالية 11.7 مليون دولار. وتقدر موازنته بـ16 مليون دولار.

وسيبدأ عرضه في أبريل المقبل كذلك في أستراليا ونيوزيلندا، ثم سيستمر عرضه في بلدان أوروبا بعد أن تفتتح دور السينما التي أغلقت بسبب اندلاع الموجة الثالثة لـ"كوفيد – 19".

ولم يستبعد مخرج الفيلم أن يتم تصوير جزء ثان من الفيلم طالما يتمتع بشعبية في بلدان العالم الكثيرة.

وقال المخرج إن فيلمه تلقى 80% من الأصداء الإيجابية من قبل النقاد السينمائيين الروس والأميركيين و95% من الأصداء الممتازة من قبل المشاهدين ومستخدمي الإنترنت.

يذكر أن الشخصية الرئيسية في فيلم "لا أحد" هو مواطن بسيط قرر الانتقام من اللصوص الذين هاجموا منزله. وتتضمن بطولة الفيلم الممثل الروسي، أليكسي سيريابريكوف والممثلين الأميركيين، بوب أودنكارك، كريستوفر لويد، وكوني نلسون.

جدير بالذكر أن تصوير الفيلم انتهى العام الماضي وكان يفترض أن يعرض عام 2020. إلا أن انتشار فيروس كورونا أجّل عرضه إلى عام 2021.