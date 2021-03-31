شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه فى شوارع ماليبو بصحبة ابنتها بعد سرقة منزلها مرتين خلال 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت المغنية العالمية بيونسيه للمرة الأولى بعد حادث تعرضها للسرقة قبل أيام، وذلك بصحبة ابنتها في شوارع مدينة ماليبو فى ولاية كاليفورينا، حيث التقطت عدسات مصورى الباباراتزى عدة صور لهما معاً أثناء ركوبهما السيارة.

وأضاف موقع الديلى ميل أن تلك من المرات النادرة الذى يتمكن فيها محبى بيونسيه من مشاهدتها بصحبة ابنتها بلو آيفي كارتر البالغة من العمر تسع سنوات، حيث تحرص النجمة العالمية على عدم الظهور مع بناتها بصورة مستمرة أمام الجمهور، إلا أن مصورى الباباراتزي التقطوا الصور لهما معاً بعد خروجهما من مطعم شهير في ماليبو.



بيونسيه بالكمامة مع ابنتها

وذلك بعدما فقدت النجمة العالمية محتويات بقيمة مليون دولار تقريباً أي ما يعادل 725 ألف جنيه إسترليني، خلال تعرضها لعملية سرقة في لوس أنجلوس ومن الأشياء الثمينة التي فقدتها بيونسيه، حقائب يد وفساتين من ماركات عالمية.



بيونسيه وابنتها

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التى تتعرض فيها بيونسيه للسرقة، وبحسب التقرير، فإن اللصوص عادوا للمرة الثانية بعد حوالى ثلاثة أسابيع لسرقة بعض المحتويات الأخرى بعد سرقتهم الأولى، دون أن يتم تأكيد أن نفس اللصوص هم من نفذوا عمليتى السرقة.

وكانت بيونسيه، قد حصدت منذ أيام فى الحفل الـ28 لتوزيع جوائز جرامي انتصارًا جديدا لها، حيث أصبحت المرأة الأكثر حصدًا للجوائز في تاريخ الجائزة، ما جعلها تتقدم على المغنية الأكثر حصدًا للجوائز وهي المغنية العالمية أليسون كراوس، وفازت بيونسيه بجائزة جرامي أفضل فيديو موسيقى عن "Brown Skin Girl".



بيونسيه أثناء حصولها على الجائزة