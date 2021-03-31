شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تكشف التاريخ الحقيقى للاحتفال بعيد ميلادها .. مش 1 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة الكبيرة سوسن بدرأن عيد ميلادها الحقيقى هو 12 نوفمبر من كل عام، ونفت تماما التاريخ الشائع والمكتوب على أكثرمن موقع وهو واحد أبريل.

وكتبت سوسن بدر، يوم 11 نوفمبر 2020 على إنستجرم، قائلة: "السنة دي الناس والصحافة احتفلوا بعيد ميلادي 5 مرات، بس هو الحقيقة بكرة 12 نوفمبر، مرسي قوي لكل الناس اللي بعتتلي كلمة حلوة يوم عيد ميلادي الحقيقي أو الخمسة اللي فاتوا".



سوسن بدر

وفى يوم 11 نوفمبر 2019 ، نشرت الفنانة سوسن بدر فيديو من الاحتفال بعيد ميلادها من كواليس تصوير مسلسل "بخط الإيد" وقتها، وكتبت قائلة:" عيد ميلادي و أنا ناسية في التصوير بس زمايلي عملولي مفاجأة تجنن كل سنة و احنا كلنا طيبين".

فى سياق مختلف تشارك النجمة سوسن بدر فى بطولة مسلسل "بين السما والأرض" وتدورأحداث المسلسل خلال يوم واحد داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميدية والانسانية وغيرها.

مسلسل "بين السماء والأرض"، بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبيرنجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

ويقدم مسلسل "بين السما والأرض" فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل، ويعود هانى سلامة فى "بين السما والأرض" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله "قمر هادى" تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، وشارك في بطولته يسرا اللوزى، وداليا مصطفى، ومريم حسن، ومحمد علاء، ومحسن محيى الدين، وحمزة العيلى، وديانا هشام ورشدى الشامى.