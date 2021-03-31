شكرا لقرائتكم خبر عن كوافو والنجمة ساويتى فى مشاجرة حادة داخل مصعد قبل انفصالهما.. شوف الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدو أن مشاكل النجمة العالمية ساويتى والمغنى الشهير كوافو " Quavo" لم تقتصر فقط على الخيانة ، حيث تم تداول عبر المواقع الفنية الشهيرة كذلك مواقع التواصل الإجتماعى الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو قصير يظهر الثنائى خلال مشاجرة حادة فى المصعد قبل انفصالهما وهو المقطع الذى اعتبره الكثير من محبى و عشاقى النجمين أنه صادم .

كشف موقع " TMZ " عن عدد من اللقطات المأخوذة من كاميرات مراقبة للصراع بين ساويتى و كوافو، الذى حدث فى مصعد بمجمع سكنى فى شمال هوليوود، يُظهر كلاهما يقفان خارج مصعد مفتوح وهما يتشاجران ليكملوا مشاجرتهما داخل المصعد .

يذكر أنه بعد ثلاث سنوات من المواعدة والحب، أعلنت النجمة ساويتى انفصالها عن مغنى الراب الشهير كوافو "Quavo" البالغ من العمر (29 عاما) نجم الفريق الغنائى الشهير "Migos"، و جاء الانفصال بسبب الخيانة التى تعرضت لها ساويتى، وهوالخبرالذى تصدرعدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة مثل " ان ام أى " و " جاست جيرد " و " TMZ " .

وكانت ساويتى قد كشفت من خلال صفحتها على "تويتر" قائلة: "أنا حاليا سينجل" لقد تحملت الكثير من الخيانة والأذى خلف الكواليس بسبب رواية خاطئة يتم تداولها والتى تحط من قدرى.. واستكملت النجمة الشهيرة قائلة: "الهدايا لا تكون أبدًا علاج للجروح.. والحب لم يكن حقيقيًا إذا تم منحه لنساء أخريات.. خرجت من العلاقة بشعور عميق بالسلام والحرية ومتحمسة لفترة جديدة من حياتى".