شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التعزيزات الأمنية..كيندال جينر تترك بيفرلى هيلز بسبب حالات التسلل لمنزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر لم تستطع التغلب على مخاوفها بسبب حوادث التسلل لمنزلها التى حدثت مؤخرا ، لذلك تركت كيندال البالغة من العمر ( 25 عاما ) منزلها الموجود فى بيفرلى هيلز دون أى خطط للعودة.

أخبرت مصادر قريبة من كيندال موقع " TMZ " أن بعد الحادث المخيف الأخير يوم الأحد الماضي، تركت كيندال منزلها لأنها تجد المكان أصبح " خطر " بالنسبة لها وذلك على الرغم من زيادة فريق الأمن المسلح لديها.

وأشار التقرير المنشور فى موقع " TMZ " أن جينر انتقلت إلى مكان آمن بأمن مسلح .. وليس لديها خطط للعودة إلى منزلها، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستقرر بيع المنزل أم لا.



كيندال جينر

كانت كيندال جينر قد عاشت لحظات رعب بعد دخول شاب ( 27 عاما ) شق طريقه إلى منزل كيندال حوالى الساعة 2 صباح يوم الأحد ليبدأ فى الطرق على النوافذ أثناء الصراخ باسمها ، و قد اشارت التقارير أن كيندال كانت موجودة فى المنزل فى ذلك الوقت، لكن فى مكان آمن، وتم تنبيه رجال الأمن الموجودين والذين تتبعوا تحركات الرجل، وكانت المفاجأة هى أن الرجل تجرد من ملابسه فى محاولة للدخول إلى حمام السباحة الخاص بها.

بينما أكد موقع " TMZ " إن حراس الأمن احتجزوه حتى جاء رجال الشرطة واعتقلوه بتهمة التعدى على ممتلكات الغير.

فى حين حصلت كيندال أيضا على أمر تقييدى مؤقت يوم الاثنين ضد رجل آخر أخبرت الشرطة أنه يخطط لإطلاق النار عليها وقتلها ثم قتل نفسه.