شكرا لقرائتكم خبر عن "طيبة" ابنة روبى مع والدها سامح عبد العزيز فى لوكيشن التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج سامح عبد العزيز، متابعيه عبر حسابه على فيس بوك، أحدث صور لنجلته طيبة أثناء اصطحابه لها في لوكشين التصوير، وكتب على الصور:" توتى" وهو اسم دلع ابنته، وتغزل متابعيه في ابنته وملامحها خصوصا أنها تحمل نفس ملامح والدتها النجمة روبي.



ابنة سامح عبد العزيز



سامح عبد العزيز و نجلته طيبة



طيبة مع والدها سامح عبد العزيز



طيبة نجله روبى و سامح عبد العزيز

واحتفلت النجمة روبي، بنجاح أغنيتها الجديدة "حتة تانية" وهى أولى أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، التى طرحتها مؤخرًا والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع موسيقى وماستر توما.

ويضم ألبوم روبى الجديد "حتة تانية"، 10 أغنيات هى "حتة تانية" من كلمات عزيز الشافعى، توزيع توما، "حياتى" من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع توما، "أمك وأبوك" من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.

كما يتضمن الألبوم أغانى "عادى براحتك" من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمى وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، "سهوة" من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل، "الهشك بشك" من كلمات شادى نور وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو.