شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الشيخ الباقورى تكشف تفاصيل علاقته بمحمد فوزى وسميحة أيوب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول ظهور إعلامى وحوار حصرى كشفت عزة الباقورى ابنة الشيخ أحمد حسن الباقورى وزيرالأوقاف فى حكومة ثوة يوليو 1952 تفاصيل علاقة والدها الإمام المستنير بأهل الفن.

وقالت عزة الباقورى فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 إن والدها كان يحب المسرح وتربطه علاقات كثيرة بأهل الفن والثقافة والسياسة.



ابنة الباقوري في حوار لتلفزيون الخليج 365

وأشارت ابنة الباقورى إلى أن الكثيرمن الفنانين كانوا يترددون على بيت الشيخ الباقورى وتربطهم علاقات قوية به، مؤكدة أنه جمعته علاقة قوية بالفنان محمد فوزى أثناء رحلة علاجهما بلندن، حيث جمعهما نفس المستشفى.



الباقوري مع نور الشريف ونورا

وقالت عزة الباقورى "محمد فوزى كان بيتعالج فى نفس المستشفى التى عولج بها أبى فى لندن وأسمعنا أغنية بلدى أحببتك يا بلدى وأخذ رأيه فيها، كما جمعتنا علاقة قوية بكريمة زوجة فوزى أثناء مرافقتها له في رحلة علاجه.



ابنة الباقوري في حوار لتلفزيون الخليج 365

وتابعت "كان المنتج والمخرج العالمى مصطفى العقاد يتردد على أبى وزارنا في البيت ليستشيره في العديد من أعماله، وحضرنا مع أبى عرض فيلم "الرسالة" في السينما وأعجب أبى بالفيلم إعجاباً كبيراً"، مؤكدة أن والدها كان بيحب المسرح وخاصة الأعمال المسرحية باللغة العربية الفصحى.



ابنة الباقوري

وأضافت :"كان بيحب أداء سميحة أيوب وكانت قريبة منا جدا كما كان يحب مسرحيات عبدالله غيث، وفى شبابه كانت تربطه علاقة بالريحانى وكان ويصطحب أمى من حلوان ليحضرا مسرحيات الريحانى ، ويرتدى بدلة وهو يذهب إلى المسرح".



الباقوري

وأشارت ابنة الباقورى "وفى إحدى المرات بعد عودة والدى من الصين اصطحبنا إلى مسرح الريحانى بالاسكندرية وكان الاستاذ سراج منيرعلى المسرح، ووقف سراج منير يحيى الوزيرالعائد من الصين فوقف الجمهور كله يصفق لوالدى وكنا صغيرين وانبهرنا بكل هذه الحفاوة وكل الناس التي تصفق لوالدى.