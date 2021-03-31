شكرا لقرائتكم خبر عن "تعالوا مصر" فيلم لـ خالد النبوى عن الحضارة المصرية للمخرج تامر عشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج تامر عشري من تصوير ومونتاج فيلم ترويجي عن الحضارة المصرية بعنوان " تعالوا مصر" بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتحت رعاية الوزير الدكتور خالد العناني.



خالد النبوي وتامر عشري

الفيلم يسلط الضوء عن الجهود التي بذلت لترميم وتطوير بعض المواقع الآثرية وإفتتاح متاحف أثرية جديدة في محافظات مختلفة من بينها المتحف المصري الجديد ومتحف الحضارة المصرية بالفسطاط .



تامر عشري

وأعرب المخرج تامر عشري عن سعادته بالتجربة وبالمجهود الذي بذل من القائمين على العمل وبإختياره لتوثيق هذه الإنجازات الآثرية التي تمت خلال السنوات الماضية، التصوير تم في ما يقرب من 10 مواقع أثرية هامة بمصر منهم سقارة وهرم زوسر وقصر البارون والجامع الأزهر ومقبرة كوم الشقافة وغيرهم واستغرق التصوير ٨ أيام والمونتاج شهرين.



كواليس تعالوا مصر

يقوم ببطولة الفيلم النجم خالد النبوي الحاصل علي جائزة أفضل ممثل من المهرجان القومى للسينما فى دورته الثالثة والعشرين، والموسيقى التصويرية لهشام خرما ومن المقرر عرضه السبت المقبل 3 أبريل تزامناً مع الحدث العالمي "الرحلة الذهبية"، لنقل المومياوات الملكية من مكان تواجدها بالمتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة والذي سيتم افتتاحه في نفس اليوم ويشهد الموكب التاريخي نقل ٢٢ مومياء ملكية من ملوك وملكات الحضارة الفرعونية الحديثة، منها ١٨ ملكاً و٤ ملكات وسيتم بث الحدث مباشر على الهواء عالمياً.



من كواليس الفيلم