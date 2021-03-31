محمد رمضان فى صورة جديدة من كواليس "موسى"

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجي وإخراج محمد سلامة.



وظهر رمضان في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يرتدي بدلة باللون البني، ويضع قدميه فوق أحدهم، وبجواره عدد كبير من فاكهة البرتقال، وكتب: "مسلسل موسى أتمنى من الله أن ينال إعجاب كل جمهوري العظيم، لمة رمضان، ثقة فى الله نجاح".

وانتهت أسرة المسلسل من تصويرعدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وداخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث يتم عرض المسلسل حصريا على قناتى Dmc وDmc دراما فى شهر رمضان المقبل.

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" تصوير مشاهد العمل بشكل يومى، ويشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.