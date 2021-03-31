ياسين أحمد السقا فى صورة جديدة من كواليس مسلسل "الملك".

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

شارك الفنان الشاب ياسين أحمد السقا متابعيه وجمهوره بصورة من كواليس مسلسل الملك، الذى يشارك في بطولته مع الفنان عمرو يوسف، والمقرر طرحه في السباق الرمضانى المقبل كأضخم إنتاج لشركة سينرجي.



ونشر ابن النجم أحمد السقا صورته التى ارتدى فيها ملابس الحبكة الدرامية للعمل، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب قائلاً: "الأستاذ رشدي الشامي يلعب دور سنحم أبويا في الملك أحمس وممكن أقول أبويا في اللوكيشن كمان، تعلمت من حضرتك كتير جدا جدا جدا يا سيدي رشدي أنت بجد ممثل عبقري. استنوا سنحم وشري في مسلسل الملك رواية الكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ. إخراج حسين المنيباوي اللي هيفضل طول عمره صاحب فضل عليا".

وكان الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كشف منذ قليل عن البرومو الرسمي الأول لمسلسل "الملك"، وكتب: "الملك.. كفاح طيبة حصرياً على DMC، رمضان 2021 إن شاء الله".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.

ويعود عمرو يوسف بمسلسل "الملك" إلى الدراما فى شهر رمضان المقبل بعد غياب عامين، ويجسد فيه شخصية "الملك أحمس" ورحلة كفاحه ضد الهكسوس.

"الملك" يعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.