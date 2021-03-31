كندة علوش ومحمود العسيلى ضيفا أمير كرارة فى سهرانين ..اليوم

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

يحل كل من الفنانة كندة علوش، والمطرب محمود العسيلي، والمايسترو جورج قلته، ضيوفا بـ برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الأربعاء وغدا الخميس فى العاشرة مساء.



وخلال اللقاء يتحدث العسيلى عن أبرز المواقف الطريفة التي تعرض لها، لا سيما بسبب تصرفاته المثيرة للجدل وجرأته المعهودة، كما قدم العديد من الأغنيات داخل الاستوديو على مسرح "سهرانين"، بتوزيع أوركسترا سينيكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة.

كما تتحدث الفنانة كندة علوش عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وبابنتها "حياة"، وقصتها مع الأحلام المتكررة التي تتحقق في الواقع لاحقا، كما تروي العديد من المواقف التي مرّت بها خلال مسيرتها الفنية.

برنامج "سهرانين"، يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة 10 مساء.