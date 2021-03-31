شبكة نتفليكس تحذف مسلسلا وفيلما.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قامت شركة نتفليكس بحذف محتوى يتعلق بالمخدرات من شبكتها في سنغافورة، بعد شكاوى من جانب هيئة تنظيمية حكومية.

وقالت نتفليكس، في أحدث تقاريرها البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، إنها "انصاعت" مرتين خلال عام 2020 لمطالب هيئة التنمية الإعلامية "إنفوكوم" بحذف مسلسل "كوكد وز كانباس" وفيلم آخر.



وجرى حذف المسلسل والفيلم في مايو/أيار وأغسطس/آب الماضيين، وتم فقط في سنغافورة، التي كانت إحدى دولتين فقط بجانب تركيا، تقدمت بمثل هذه الطلبات لنتفليكس.

وتعرف سنغافورة، الدولة-المدينة الغنية التي يبلغ تعداد سكانها 5.7 مليون نسمة، بتعاملها الصارم مع استخدام أو تهريب المخدرات.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تعد سنغافورة واحدة من 4 دول تفرض عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم التي تتعلق بالمخدرات.