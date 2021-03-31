تخصيص موقعين في بريطانيا وفرنسا لضمان حضور المرشحين حفل الأوسكار

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"الخليج 365": خصص منظمو احتفال توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ93 مقرات بديلة في بريطانيا وفرنسا للذين لن يتمكنوا من تسلّم جوائزهم في لوس أنجليس في 25 أبريل المقبل، على ما أبلغت مصادر قريبة من الحدث السينمائي الأهم وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء.

ويسعى القائمون على المهرجان من خلال هذا الإجراء لإقامته بشكل آمن واحترام القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أحد هذه المصادر أن مقدمي الاحتفال سيكونون موجودين كما هو متوقع في محطة سابقة للقطارات في لوس أنجليس، لكن منتجي حفل توزيع جوائز الأوسكار "يخططون لترتيبات خاصة للموقع البريطاني" الذي وُصِف بأنه "محور مركزي".

وأضاف مصدر آخر أنه من المقرر إنشاء موقع آخر في باريس، مؤكداً معلومات نشرتها عدة وسائل إعلام متخصصة.

و تعرضت جوائز الأوسكار لانتقادات شديدة بعد رفض المنظمين السماح للمرشحين الذين لا يرغبون أو لا يستطيعون حضور الاحتفال في لوس أنجليس بتسلم جائزتهم عبر الإنترنت.

وكان حضور بعض الفنانين الأجانب سيدفعهم إلى مخالفة قيود السفر ويضطرهم إلى الخضوع للحجر الصحي لكي لا يكونوا غائبين تماماً عن الاحتفال.

وبناء على ذلك، أعيد النظر في التوجهات الأساسية من خلال خطة لإقامة مواقع فرعية ستخصص لمن لن يتمكنوا من حضور الاحتفال في لوس أنجليس أو في الموقع البريطاني الذي لم يُكشف عن مكانه.

إلا أن المنظمين يرغبون مع ذلك في الحد قدر الإمكان من المداخلات بواسطة الإنترنت التي أثارت انتقادات وخيبة أمل خلال الاحتفالات الأخرى التي حال فيروس كورونا دون إقامتها حضوريا، وأبرزها "غولدن غلوب" في نهاية فبراير (شباط).

وتضمنت قائمة الترشيحات للأوسكار هذه السنة ثمانية ممثلين بريطانيين ومخرجاً واحداً، بالإضافة إلى الكاتب الفرنسي فلوريان زيلر (المرشح عن سيناريو "ذي فاذر" المقتبس من مسرحيته)، والمخرج الدنماركي توماس فينتربيرغ، والممثلة البلغارية ماريا باكالوفا ("بورات 2") ونظيرها الكوري الجنوبي يون يوه جونغ ("ميناري").

ومن بين الممثلين البريطانيين المرشحين للأوسكار انتوني هوبكنز وجاري أولدمان وأوليفيا كولمان وكاري موليغان.

إجراءات الوقاية من كورونا

ويسعى المنظمون إلى حض المرشحين على الحضور شخصياً إلى لوس أنجليس إذا أتيحت لهم الفرصة، ويوصون جميع الضيوف بالتزام الحجر لمدة عشرة أيام، والامتناع عن تعريض أنفسهم للحشود أو الذهاب إلى الصالات الرياضية أو المطاعم.

وإضافة إلى الاحتفال الرئيسي في محطة القطارات القديمة في لوس أنجليس، ستقام عناصر أخرى من العرض في مسرح "دولبي" في قلب هوليوود حيث درجت العادة على إقامة احتفال توزيع جوائز الأوسكار.