إصابة "هازال كايا" بفيروس كورونا يوقف تصوير “قصر بيرا”

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت وسائل اعلام تركية أن النجمة التركية هازال كايا أصيبت بكورونا، حيث تخضع حاليًا للعزل المنزلي الى حين تعافيها من الفيروس لإستناف تصوير نشاطها الدرامي.

وقد إتخذت شركة نتفليكس قرارًا بوقف تصوير مسلسل “قصر بيرا” الذي تلعب بطولته هازال كايا الى حين شفائها من العدوى وعودتها الى موقع التصوير.

نذكر أن مسلسل “قصر بيرا” يتألف من ثمانية حلقات وهو مقتبس من رواية “في منتصف الليل في قصر بيرا”، تدور قصته حول فندق شهير في تركيا بالزمن القديم حيث يتم تكليف صحفية شابة اسمها سارة التي تجسد دورها هازال كايا لزيارة هذا الفندق والاقامة به بشكل مؤقت لتتابع الأحداث السياسية، لكنها تكتشف بالصدفة أن إحدى الغرف التاريخية هي بوابة للسفر عبر الزمن تعيدها لعام 1919، لتجد نفسها أمام مؤامرة سياسية ضد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة. جنباً الى جنب مع مدير الفندق غريب الأطوار "أحمد"، عليها حماية مجرى تاريخ تركيا ومستقبلها. لكن تركيا في هذا الوقت مكان خطير، لذا عليها أن تتعلم كيف تنتقل الى واقعها لتبقى على قيد الحياة.

وكانت النجمة التركية قد نشرت أول صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد “​قصر بيرا​”، وقد نالت الصورة اعجاب العديد من المتابعين وتناقلتها الصحافة التركية بشكل كبير.

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