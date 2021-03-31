فيديو| شريف دسوقي :"أنا خريج معهد فني صناعي واشتغلت حداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان شريف دسوقي عن مهنته قبل دخوله مجال التمثيل.

وقال دسوقي :"أنا خريج معهد فني صناعي واشتغلت حداد وصياد، أنا بعشق الحدادة، إيدي دي من الحدادة، وما فيش مسرحجي ما يحتجش حداد".

وأضاف :"أنا ولا دارس معهد ولا جامعة المسرح، لكن أساتذة المعهد تولوني ".

حقق شريف دسوقي نجاحًا كبيرًا في مسلسل "بـ 100 وش"، الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل

ويُعرض للفنان شريف دسوقي، حاليا بالسينمات، فيلم "وقفة رجالة"، والعمل من بطولة كلا من سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، بالتعاون مع شريف دسوقي، ومحمد سلام، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية، ونيوسنشري ماجيك بينز.