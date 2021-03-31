هل الفنان شريف دسوقي يعاني من مرض نفسي ولديه شهادة معاملة أطفال ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان شريف دسوقي على ماتردد عن إصابته بمرض نفسي وإنه يحمل شهادة معاملة أطفال.

وقال دسوقي خلال لقائه في برنامج "من مصر"، :"أنا زي مواطن مصري، وكنت مرتبط من 20، وانفصلت، قلت قبل كدا اللي بينفصل بينزل يجيب فرقة وينزل يرقص، ولا بيكتئب شوية، أنا اكتئبت شوية".

وأضاف :"اللي قالوا كدا إني مريض نفسي أنا برد عليهم بشغل، واللي قالوا معاه شهادة أطفال، أنا وقفت تصوير شوية خلال مسلسل "ماما حامل"، بطولة بيومي فؤاد، ليلى علوي، ساعتها وقفت التصوير علشان كان عندي إصابة في رجلي".

حقق شريف دسوقي نجاحًا كبيرًا في مسلسل "بـ 100 وش"، الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل

ويُعرض للفنان شريف دسوقي، حاليا بالسينمات، فيلم "وقفة رجالة"، والعمل من بطولة كلا من سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، بالتعاون مع شريف دسوقي، ومحمد سلام، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية، ونيوسنشري ماجيك بينز