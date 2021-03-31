أول تعليق من سارة التونسي على أزمة "حرب أهلية" بعد مطالبتها بتعويض 10 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

استنكرت الفنانة التونسية سارة التونسي رفع "العدل جروب" دعوى قضائية ضدها، ومطالبتها بتعويض 10 ملايين جنيه لاتهامها بتعطيل العمل في مسلسل "حرب أهلية"، وقالت التونسي في تغريدة على فيسبوك: إن الشركة استبعدتها فجأة من العمل بعد تصوير نصف مشاهدها ما كبدها خسائر كبيرة، وأنها ستنتظر انتهاء التحقيقات في نقابة المهن التمثيلية والنيابة العامة.

وكتبت سارة عبر صفحتها في موقع فيسبوك: "شركة العدل جروب تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس ومصر والإمارات، لكي أتفرّغ لمسلسل حرب أهلية، ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامي بذلك، مما تسبّب في خروجي من الموسم الرمضاني وتسبّب لي في خسائر ماليّة كبيرة".

وأضافت، "ثم عندما أرفض هذا الظلم يتم التعدي علي وتهديدي وترويعي وتشويه سمعتي، ثم لم يكفِ الشركة ذلك فهي تطالبني بتعويض قيمته 10 مليون جنيه، من يطالب من؟"

وتابعت سارة: "على العموم، أنا في انتظار نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيليّة في الشكوى التي قدمتُها ضد "شركة العدل جروب" بتاريخ 2021/03/24 عن طريق مكتب المستشار أحمد عودة، كما في انتظار تحقيقات النيابة العمومية فيما يتعلق بمحضر إثبات الحالة المحرّر ضدهم بتاريخ 2021/03/07. وكلي ثقة في عدل الله وعدالة القضاء المصري"

كان المستشار هيثم عباس، وكيل شركة العدل جروب أقام دعوى تعويض حملت رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي أمام المحكمة الاقتصادية، لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، وباسل خياط، واروى جودة، جميلة عوض، وخالد انور، وسانتيا خليفة، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.