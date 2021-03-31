أحدث ظهور لأحمد مكي في كواليس "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج بيتر ميمي، صورة من كواليس مسلسل "الاختيار 2"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور رفقة "ميمي"، الفنان أحمد مكي، من أحدث ظهور له.

والفنان أحمد مكي أُصيب مؤخرًا بفيروس كورونا، لكنه تعافى منه منذ أسابيع.

مسلسل "الاختيار 2"، يجمع لأول مرة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وهو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار" الذي عُرض في رمضان الماضي وقام ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد العوضي.

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل بطولة من بطولات رجال الشرطة المصرية الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني النجوم: إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، وأسماء أبو اليزيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.