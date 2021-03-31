مصري يحطم جمجمة فتاة بالساطور لأنها رفضت الزواج منه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

شهدت مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح المصرية، جريمة بشعة، حيث طارد شاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، وانهال عليها ضربا بساطور محدثا بها إصابات خطيرة بالوجه والرأس واليدين، بسبب رفضها الزواج منه.

وسائل إعلام محلية نقلت عن والد الفتاة، إن الجاني وهو شاب من جيرانهم طارد ابنته عقب خروجها من درس خصوصي وانهال عليها طعنا بساطور محدثا بها إصابات خطيرة رغم محاولاتها الفرار منه، وذلك عقابا لها على رفض الأسرة زواجه لاستكمال تعليمها، لأنها لا تزال في الصف الأول الثانوي.

كما أكد أن الجاني ضرب ابنته عدة ضربات بغية قتلها وانهال طعنا عليها في يدها ووجها ما أدى لكسر في جمجمة الرأس وعظام رسغ اليد اليسرى وتفتيتها، وقطع أربطة اليد وبعض الشرايين والأوردة وتهتك الأنسجة، كما طعنها بالساطور على وجهها، أعلى الحاجب الأيمن لتشويهها، حتى ظهرت عظام الجمجمة، مما أسفر عن إصابتها بارتجاج في المخ.

وبحسب والد الفتاة، فإن 3 مستشفيات رفضت استقبال ابنته لخطورة حالتها، ليتم نقلها أخيرا إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية، وأجريت لها عملية جراحية استغرقت 7 ساعات، حيث لا تزال، في حالة حرجة، مضيفا أنها حتى لو كتب الله لها الشفاء فستعيش عاجزة ومصابة بالشلل.

من جانبها ألقت أجهزة الأمن القبض على الجاني وأخطرت النيابة لتولي التحقيق .