جريمة تعيد منة شلبي إلى أحمد عز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: للمرة الثالثة تتعاون النجمة منة شلبي مع الفنان أحمد عز، ببطولة فيلم “جريمة” الذي بدأ تصويره مطلع شهر مارس الجاري، وتجسد فيه شخصية زوجته.

عز بدأ تصوير مشاهد في العمل في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، تحت قيادة المخرج شريف عرفة، انتظارا لانضمام منة شلبي إلى موقع التصوير بعد الانتهاء من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ” المقرر عرضه في موسم رمضان 2021 ضمن مسلسلات ال 15 حلقة.

وتدور أحداث فيلم “الجريمة” حول قاتل محترف يجسد شخصيته أحمد عز، يتزوج منة شلبي ويتعاون مع والدها في بعض الجرائم، ويتورط أحمد عز في ارتكاب جريمة كبيرة، تجعله مضطرًا للاعتراف بكل ما ارتكبه من قبل، وعندما يتخلى عنه الجميع يفتح أبواب جهنم على غيره وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب.

“الجريمة” يضم عددا من الفنانين منهم أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، وإنتاج شركة “الماسة” للمنتج هشام عبد الخالق.

يذكر أن منة شلبى تعاونت مع أحمد عز سابقا فى السينما خلال فيلم “بدل فاقد” تأليف محمد دياب وإخراج أحمد علاء، وفيلم “شباب تيك أوى” للمخرج سعيد مرزوق، كما ظهرت معه كضيفة شرف بدور والدته في فيلم “حلم عزيز”، بينما تتعاون منة مع المخرج شريف عرفة للمرة الثانية على التوالى بعد فيلم النمس والإنس بطولة محمد هنيدى.