“لحم غزال”.. غادة عبد الرازق تتزوج أكثر رجل تكرهه لتنتقم منه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت قناة mbc مصر الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل النجمة غادة عبد الرازق “لحم غزال”، المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021، وكشف الإعلان عن المزيد من تفاصيل العمل، حيث تجبر غادة على الزواج من أكثر رجل تكرهه من أجل الانتقام منه.

غادة تجسد داخل أحداث العمل شخصية سيدة تعمل في تجارة اللحوم بأحد الأسواق الشعبية، تتعرض لظلم كبير وتتورط في قضية قتل رجل، وتحاول الخروج من هذه الأزمة، وتجسد مي سليم شخصية صديقتها، بينما تقوم وفاء عامر بدور واحدة من ألد أعدائها ومعها عمرو عبد الجليل الذي يستغل أزمتها للضغط عليها والزواج منها

مسلسل “لحم غزال” تم تصويره بالكامل في لبنان ويشارك في بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

وسبق أن كشفت غادة عن تفاصيل مسلسلها الجديد “لحم غزال”، معترفة بأن الفكرة “غير جديدة” وتم تقديمها أكثر من مرة، ولكنها فرصة لاستعادة نجاحها الشعبي الذي تحقق سابقا مع هذه النوعية من المسلسلات.

أضافت غادة عبد الرازق خلال لقائها مع قناة “سكاي نيوز عربية”: لحم غزال مش هقدر أقول عنه إنه فكرة جديدة، بس عايزة أرجع أعمل النجاح الشعبي اللي حققته في الباطنية، والحاج متولي، وزهرة وأزواجها الخمسة، وبتمني إنه يوصل لنوعية النجاح الشعبي ده.