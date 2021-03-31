بريانكا شوبرا تقيم حفل”بوجا” وتفتتح مطعمها الهندي في نيويورك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أصبحت نجمة بوليوود وهوليوود الهندية الممثلة بريانكا شوبرا جوناس جاهزة رسمياً لافتتاح مطعمها الهندي في نيويورك بعد إقامتها مراسم تقليدية محلية لمباركته.

فبحسب موقع “هولا”،اجتمعت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس وفريقها ومالك المطعم معها مانيش جويال في مطعم “سونا” الجديد لأداء طقوس تقليدية تعرف باسم “بوجا”.

وقام الجميع بإقامة الطقوس التقليدية الهندية في مطعم “سونا” بإحراق البخور،وتقديم الزهور والطعام حتى تحل البركة على المطعم.

وقالت بريانكا شوبرا جوناس عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي و”إنستغرام”،إنه كان من المهم جداً إقامة حفل مراسم مميز ونقل طقوس “جوبا” إلى نيويورك قبل فتح أبواب المطعم رسمياً للزبائن.

ووفقاً لشريكها في المطعم مانيش جويال،كانت الطقوس الهندية تقام للمرة الثانية في المبنى قبل افتتاح المطعم بثلاثة أيام،وموعد افتتاح المطعم الرسمي كان من المفترض إفتتاحه يوم الجمعة 26 مارس-آذار من الشهر الجاري،لكن بريانكا لم تنشر أي صور جديدة من إفتتاحه،خاصةً وإنها الآن برفقة زوجها نيك جوناس في لندن.

وكان حفل المراسم مؤثراً حين أقيم في الصباح الباكر،بينما تم إقامة حفل المراسم الأول في المبنى حين كان قيد الإنشاء في سبتمبر-أيلول 2019 الماضي،وقال مانيش جويال:”كنا نستعد لافتتاح المطعم رسمياً في صيف 2020 دون أن نعرف ماذا سيحدث وماذا يخبىء لنا القدر،وحاولنا جهدنا الحفاظ على المشروع ،والآن بعد مرور عام ونصف العام على حفل بوجا الأول،نحن هنا نقيم حفل مباركة ثاني للمطعم ،وممتنين جداً لكل الدعم الذي تلقيناه لافتتاحه”.

وقبل أسابيع من إقامة حفل بوجا،استخدم مانيش جويال وسائل التواصل الإجتماعي لشكر شريكته الممثلة الشهيرة بريانكا شوبرا جوناس على مساهماتها القيمة في المشروع ،وأن المطعم ثمرة جهد جماعي،وأن الفريق محظوظ بانضمام بريانكا شوبرا جوناس إليه لتمتعها بالرؤية والجرأة.

وكان لبريانكا شوبرا جوناس حصة الأسد في تجهيز المطعم،وبصماتها في كل ركن وزاوية فيه،بدءا من إسمه: سونا –Sona مروراً برؤيتها الخاصة لتصميمه والموسيقى وقائمة المأكولات.

وشاركت بريانكا شوبرا جوناس الملايين من متابعيها في “أنستغرام” الذين يقدر عددهم ب61 مليون و400 ألف شخص والعالم بافتتاح مطعمها الهندي الجديد “سونا” في مدينة نيويورك الأمريكية ،وقالت: ” يسعدني أن أقدم لكم مطعم “سونا” الذي صببت فيه كل حبي للطعام الهندي ،وهو تجسيد لحبي للهند الخالدة والنكهات التي نشأت عليها “،ويديره شيف قدير ابتكر قائمة طعام لذيذة وسيأخذ رواده برحلة طعام عبر بلدي”.

وأشارت إلى أنه لم يكن لمسعاها في إنشاء مطعم هندي في نيويورك ليتحقق لولا إدارة وقيادة صديقها وشريكها مانيش جويال وديفيد رابين، وشكرتهما،كما شكرت المصممة ميليسا باورز والفريق على تحقيق هذه الرؤية بوضوح شديد.

وحازت صورة لجزء وإسم المطعم المنشورة في حساب “بريانكا شوبرا” في “إنستغرام” على 868 ألف إعجاب عندما نشرتها قبل 3 أسابيع من الإفتتاح.

وكان أحدث نشاط لها في السوشيال ميديا،نشرها صورة لها مع زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس وصديقين لها وهما يحتفلان بمهرجان “هولي” للألوان الهندي في لندن،وثيابهم جميعاً ملطخة برصاصات الألوان،وعلقت بريانكا إلى جانب الصورة: “مهرجان هولي للألوان من الأشياء المفضلة عندي”.

وحصدت صورة بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس وصديقيهما التي يحتفلون فيها بمهرجان هولي للألوان الهندي بمليوني و300 ألف إعجاب خلال يوم واحد فقط.