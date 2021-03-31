درة: الحياة سلسلة من المحن الصعبة فحافظ على قلبك نقيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: اختارت النجمة التونسية درة، تقديم أحدث جلسة تصوير ربيعية لها، بحكمة حزينة، أكدت فيها أن الحياة مصنوعة من المحن الصعبة، ولا أحد سيرى حزنك الحقيقي، ونصحت متابعيها بتجاوز هذه المحن بشجاعة والحفاظ على نقاء القلب.

ونشرت درة جلسة التصوير عبر حسابها بموقع إنستقرام، واختارت أن توجه رسالتها باللغة الفرنسية، قائلة: الحياة مصنوعة من المحن الصعبة، لن يرى الآخرون الألم أبدا الجراح مخفية والدموع مجففة، ومهما رأوا، المهم تجاوز المحن بشجاعة والحفاظ على قلبك نقيا.

يذكر أن درة انضمت لماراثون دراما رمضان 2021، ببطولة مسلسل “بين السما والأرض” بدلا من النجمة غادة عادل، وأعربت عن سعادتها بكواليس تصوير المسلسل ووصفتها بأنها “ممتعة”.

ويعتبر المسلسل، المؤلف من 15 حلقة، البطولة الثالثة بين درة وهاني سلامة بعد عملين ناجحين هما فيلم “الأولة في الغرام” ومسلسل “نصيبي وقسمتك”، كما يعد المسلسل هو التعامل الثاني لدرة مع المخرج ماندو العدل، بعد مسلسل “الخروج”.

ويشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، ونجلاء بدر، ومحمد لطفي، وندا موسى، ومحمود الليثي، ويسرا اللوزي وسيناريو والحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.