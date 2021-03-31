سابقة عصرها.. أغاني نجوى كرم القديمة إلى الواجهة من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تتواصل النجمة اللبنانية نجوى كرم بشكل شبه يومي مع جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأطلقت نجوى مساء أمس الثلاثاء هاشتاغ #NajwaKaramOldies الخاص بأغنياتها القديمة التي حققت نجاحاً كبيراً وشكلت خرقاً في الموسيقى العربية.

وكانت نجوى كرم من أوّل الفنانين العرب الذين أدخلوا موسيقى الراب في أغنياتهم، حيث أصدرت أغنية “عاشقة” في 2001 وأغنية ”اوعى تكون زعلت” في 2002، وأغنية “شو هالحلا” في 2006.

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية تنوعاً كبيراً بإعادة مشاركة أغنيات نجوى القديمة، حيث تفاعل معها المعجبون بشكل كبير ونشر كل معجب الأغنية التي يفضلها، فأعاد هاشتاغ #NajwaKaramOldies إلى الواجهة الأغنيات الجميلة والسابقة لعصرها التي أصدرتها نجوى كرم في مشوارها.

نفيد بالذكر أن نجوى كرم أصدرت في الفترة الماضية أغنية “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند والحان وتوزيع علي حسون، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج وليد ناصيف.