السبب راقصة.. محامي بهاء سلطان يكشف حقيقة أزمة “ده حب ولا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: انتهى الفنّان بهاء سلطان، من إعادة تسجيل الأغنيات الثلاث الخاصة بالمنتج نصر محروس، تنفيذاً للحكم القضائي الذي أقرّ بذلك.

وتتبقى أغنية واحدة هي “ده حب ولا”، وتردّدت أنباء تفيد بوجود خلاف بين الجانبين، لرفضه وجود راقصة شعبية، في الفيديو كليب الخاص بها، لذا تجدّد الخلاف وامتنع عن استكمال تسجيلها.

ونفى محامي بهاء سلطان في تصريحات صحفية ذلك، موضّحاً أنّ الرواية ليس لها أساس من الصحة، كاشفاً عن أن الأزمة قائمة بينهما بشأن فسخ التعاقد، والأمر أمام القضاء.

وفي مطلع العام الحالي، انتشرت صورة جمعت بين بهاء ونصر، واعتقد جمهور الأول أن أزمتهما انتهت، ولكن تبيّن أنهّ التزم بتنفيذ حكم قضائي بإعادة تسجيله أربع أغنيات من ألبومه الأخير “سيجارة”.

وخلال الأيام الماضية طرح المطرب المثير للجدل، ابتهالاً دينياً بعنوان “سيدي يارسول الله”، كما تردّدت حوله أخبار تفيد بتسجيله تيتر مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي سيُعرض في رمضان، ولكنّه حتى الآن لم يؤكد هذه المعلومة أو ينفِها.