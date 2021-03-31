اعتقال رجل كان يخطط لقتل كيندال جنير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أفادت تقارير بأنّ كيندال جينر (25 عاماً) حصلت على أمر تقييدي من رجل يدعى مالك بوكر (24 عاماً) يُزعم أنه سافر إلى الولايات المتحدة لقتلها.

وأفاد موقع “الميرور” البريطاني أنّ الأخيرة تقدمت بطلب أمر التقييد بعد أن أبلغها محقق في شرطة لوس أنجلس أن مالك خطط لإلحاق الأذى بها وعليه الآن أن يبقى على بعد 100 متر تقريباً منها في جميع الأوقات.

وفقاً للوثائق القانونية كان مالك يخطط لشراء سلاح غير قانوني ليقتلها قبل أن يقتل نفسه وأبلغت الشرطة عارضة الأزياء عن نية مالك وأنه موقوف موقتاً في قسم الأمراض النفسية في مستشفى لوس أنجلس. وتدعي الأخيرة أن التهديدات تسببت لها بضغوط نفسية شديدة.

وفي عام 2016، نبهت نجمة تلفزيون الواقع الشرطة إلى رجل يقف في ممر منزلها في ويست هوليوود. اتصلت النجمة بالشرطة بهلع عندما تعقّب شافون ماكنزي (25 عاماً) سيارتها وحاول الاقتراب منها. كما استُهدفت كيندال أيضاً في عام 2018 بعد أن اقتحم جون فورد (37 عاماً) منزل النجمة ثلاث مرات.

بعد اعتقاله، ألقت عارضة الأزياء باللوم على موقع “تي إم زي” الأميركي في الكشف عن موقع منزلها الذي يقدّر بـ 8.94 مليون دولار لكشفهم عن مكان إقامتها.