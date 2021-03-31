كارول سماحة مرهقة ومتعبة وتقول: “بكفي عنجد”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة متابعيها عبر خاصية الستوري مقاطع قصيرة من كواليس استعدادها لتسجيل أغاني ألبومها الجديد، وأطلت الفنانة الموجودة حالياً في مصر، بفيديو من سيارتها مشوقة الجمهور لأغانيها المقبلة، وقالت: “مرحباً للجميع إحنا هلأ بطريقنا إلى الاستديو راح كمل تسجيل أغنيات ألبومي الجديد.. خليكم معي على انستغرام ستوري لحتى شاركن بع اللحظات”.

ثم ظهرت كارول سماحة من داخل الاستديو بحضور أكرم عادل، الذي وجهت له كلاماً قائلاً: “أكرم خلصت أول أغنية بعد عنا التانية.. شو؟”، ورد عليها قائلاً: “أغنية جامدة النهارده” ثم قاطعته وقالت: “كلن جامدين شو هالحكي”.

وبعد انتهاء كارول سماحة من تسجيل أغنيتين ظهرت من كواليس التسجيل وعلامات التعب عليها، بسبب المجهود الذي تبذله لإنهاء أغنيتين معاً، الأمر الذي يتطلب مجهوداً مضاعفاً.

واستلقت كارول على الأريكة قائلة: “أغنيتين ورى بعض عنجد صعبة، طبقات وعاليين وواطيين.. بكفي اليوم عنجد” وأنهى أكرم عادل الفيديو بمدحها قائلاً: “بس أبدعتي وأحسنتي كالعادة”.

وكانت كارول سماحة قد طرحت مؤخراً فيديو كليب أغنيتها “شكراً” بمشاركة الفنان المصري القدير هاني شاكر، وجاء الفيديو كليب بفكرة عبارة عن سابقة فنية لم تحدث في العالم.