"كيم كاردشيان مصر".. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري قائمة الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى عدد كبير من متابعيها دهشتهم من الإطلالة الجديدة.

ونشرت ياسمين صبري، الصور المثيرة للجدل عبر حسابها على "أنستقرام"، وظهرت بفستان وردي صيفي وقد ربطت الجزء العلوي من شعرها لتبدو قريبة الشبه من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، بينما ملامح الوجه مزجت بوضوح بين نادين نجيم وكايلي جينر.





وانهالت التعليقات على الصور من المتابعين، فكتب أحدهم :"صايرة شبه كيم كاردشيان، كتير معطية على هدى بيوتي، أسبوع تشبه نادين نسيب، وأسبوع تشبه كيم كاردشيان، كيم كاردشيان مصر، كلها قابله على نادين نجيم، نادين نجيم فرع الإسكندرية".

من جانبه، نشر الماكيير أحمد منير، مقطع فيديو، عبر حسابه على "أنستقرام"، من كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها الفنانة المصرية ياسمين صبري.



يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبوداود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.



