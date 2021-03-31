شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله.. سيد عبد الكريم الأستاذ الجامعى الذى أبدع في دور "المعلم و العربجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الیوم الأربعاء، ذكرى رحيل الفنان سید عبد الكریم، الذى رحل عن عالمنا يوم 31 مارس 2012 بعد معاناة طويلة مع المرض حيث عاني لمدة 5 سنوات بسبب القلب وإصابته بفشل كلوي وجلطات بالمخ.

ولد سيد عبد الكريم فى الاسكندرية 26 يوليو من عام 1936 وبالرغم من دراسته في كلية الزراعة، وعمله أستاذا جامعيا، إلا أنها كانت فرصة لإظهار موهبته في التمثيل على مسرح الجامعة، ليلتحق بعدها بمعهد السينما قسم إخراج وسيناريو والذي تخرج منه في عام 1974 وجسد شخصية عربجي في أول أعماله بالتلفزيون، وبعد نجاحه وإتقانه للدور توالت عليه الأعمال الفنية.



سيد عبد الكريم

عرفه الجمهور عام 1978 عندما قدم دور زعفراني في مسلسل أحلام الفتي الطائر، ثم شارك في مسلسلات أبواب المدينة و الشهد والدموع والعديد من أعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة مع مجموعة من ألمع النجوم، ومنهم يحيى الفخراني وصلاح السعدني وممدوح عبد العليم وهشام سليم وغيرهم من النجوم.

كما شارك فى العديد من المسلسلات ومنها:"جمهوريه زفتى، زيزنيا، هي والمستحيل، خالتي صفية والدير، امرأة من زمن الحب، أميرة في عابدين، على هامش السيرة محمد رسول الله، لا يا ابنتى العزيزة".

ويعد مسلسل ليالي الحلمية أحد أهم مسلسلات سيد عبد الكريم على الإطلاق، واشتھر فى الوسط الفنى باسم المعلم زینھم السماحى بعد الدور الذى قدمه وبرع فيه فى المسلسل "لیالى الحلمیة" مع المخرج إسماعیل عبد الحافظ والمؤلف أسامة أنورعكاشة.

أما في السينما، فيعد دوره في فيلم المهاجر مع المخرج يوسف شاهين، واحدا من أهم أعماله السينمائية، وكذلك دوره في فيلم كتيبة الإعدام مع الفنان نور الشريف كما قدم مع المخرج رضوان الكاشف فيلم "ليه يا بنفسج"، و شارك سيد عبدالكريم، في فيلم "أيام السادات" مع أحمد زكي، وقدم عبدالكريم، دوروالد حنان ترك، في فيلم "حرامية في تايلاند".