شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بصورة من الطفولة وتعلق:"اخف دم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة دنيا سميرغانم بعيد ميلاد شقيقتها إيمى سمير غانم الـ 34 الذى يحل اليوم الأربعاء 31 مارس، ونشرت مجموعة صور من الطفولة لها ولشقيقتها ووالدها الفنان الكبير سميرغانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.



دنيا سمير غانم

وعلقت دنيا سمير غانم على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام، وقالت:" أسعد عيد ميلاد لأجمل فتاة في العالم .. واخف دم في العالم.. ربنا يسعدك ويحميكى".



اسره سمير غانم



دنيا وايمى سمير غانــم

جدير بالذكر ان إيمى سمير غانم من مواليد عام 1987، ودخلت عالم التمثيل من بوابة والدها سمير غانم بعدما استعان بها في مسرحية "ترا لم لم" عام 2006، ومنها بدأ مشورها الفني حيث عرض عليها الفنان أشرف زكي، وكان يشغل وقتها منصب رئيس البيت الفني للمسرح، المشاركة في مسرحية "أولاد اللذين" مع الفنان محمود الجندي ويوسف داود ومن تأليف السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد عمر وذلك عام 2007.



دنيا وايمى سمير غانـم

انطلقت ايمى سمير غانم بعد ذلك وشاركت في مسلسل "الهاي سكول" مع محمد رمضان ووالدتها دلال عبد العزيز ومن إخراج عادل يحيى عام 2008، وفى العام التالى شاركت في مسلسل "خاص جداً" مع يسرا، وفي نفس العام شاركت في مسلسل رسوم متحركة بوجي وطمطم وسيت كوم ريست هاوس.



دنيا وايمى سمير غانم



دنيا وايمى سمير غانم



دنيا وايمى سمير غانم

ويعد عام 2010 الأكثر انتشاراً لإيمي سمير غانم، اذ شاركت في أكثر من عمل وهم مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثاني ومسلسل "كابتن عفت"، ومسلسل "بالشمع الأحمر" وأفلام "سمير وشهير وبهير"، و"عسل اسود" و"بلبل حيران" وكذلك مسلسل الرسوم المتحركة "عصام والمصباح".