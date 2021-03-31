شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: سعيد برد فعل الجمهور الحبيب لـبرومو "حبوب جراءة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نجم الكوميديا محمد سعد عن سعادته البالغة برد فعل الجمهور على برومو أغنيته الجديدة "حبوب جراءة"، والذى طرحه أمس الأول، وقال فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "لم أكن أتوقع كل هذا النجاح للبرومو، وأن تصل نسب المشاهدة إلى 8 مليون، شكرا لجمهورى الحبيب الذى دائما يساندنى وأجدهم في ضهرى.

وأشار الفنان محمد سعد إلى أن هذه الأغنية جاءت بالصدفة، حيث كانت تخص عمل درامى إلى أن جاءنى أحد الأصدقاء، واقترح طرحها بهذا الشكل وهو ما نفذه بالفعل، وكانت بداية مبشرة قد تشجع على اختيار أغانى أخرى مناسبة لطرحها.

كان سعد قد كشف عن أغنيته الجديدة بعنوان "حبوب جراءة"، والتي يعود بها لجمهوره بعد فترة طويلة من الغياب عن إصدار أغأني بصوته، وشوق "سعد" جمهوره للأغنية بطرح مقطع صغير منها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وظهر فى المقطع المصور وهو يؤدي الأغنية، مصحوبا بتعليق: "استنوا أغنيتى الجديدة حبوب جراءة".

وكان النجم محمد سعد، قد دشن حسابا جديدا عبر منصة "تيك توك"، ليكون أكثر تواصلا مع جمهوره الذى يستخدم هذه المنصة، حيث نشر الفيديو الأول على حسابه، وظهر من خلاله مع كلابه وهو يعلن تدشين الحساب، قائلا :"أنا بقيت على تيك توك صبح صبح علي أحلي الناس"

يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كان فيلم "محمد حسين"، الذي عرض في 2019، وشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، والفيلم من إخراج محمد علي.