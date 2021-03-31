شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد لأحمد مكى وبيتر ميمى من كواليس مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف المخرج بيترميمى عدد ساعات التصوير لمسلسل "الاختيار 2"، للنجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ساعات التصوير اليومى فى العديد من الديكورات لتجهيز عدد كبير من الحلقات قبل شهر رمضان المقبل.



بيتر ميمى واحمد مكى من تصوير الاختيار 2

نشر المخرج بيتر ميمي، عبر حسابة على انستجرام، صورة له مع النجم أحمد مكي ضمن كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار2"، وعلق بيتر ميمي على الصورة التي نشرها قائلا: "M E X".





كما نشر الفنان أحمد مكى، صورة عبر حسابة على انستجرام، يظهر فيها بزى قوات العمليات الخاصة المصرية، وعلق على الصورة:"صباح الحب".

كشفت شبكة قنوات ON ، عن موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، المقرر إذاعته أول أيام الشهر الكريم في تمام الساعة التاسعة مساءً



بيتر ميمى واحمد مكى

وحقق برومو المسلسل نسب مشاهدة عالية فى ساعات قليلة من طرحه، وتضمنت مشاهد التشويق والإثارة، وظهور أبطاله النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى بشكل ولوك مختلف، خاصة أنه يعتبر من أقوى وأهم المسلسلات في سباق رمضان المقبل، والذى ينتظره الجمهور.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.

ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن،

وتناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.