يوسف عثمان لـ"الخليج 365": بطل "600 كيلو" يعيش عزلة داخل عقله وسعيد بمشاركتي بـ"الأقصر السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الممثل الشاب يوسف عثمان عن سعادته بمشاركته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بفيلمه القصير "600 كيلو" إخراج وتأليف محمد أشرف.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيد بمشاركة الفيلم بالمهرجان مع الفنان طارق عبدالعزيز، والعمل يحكي عن موضوع كنت أسمعه زمان وبقول ليه الناس دي بتعمل كده، عن الناس اللي فجأة تسافر سفاجا أو أسوان بالعجلة".

وأضاف "بصراحة كنت بقول ليه يا جماعة بتعملوا في نفسكم كده ليه البهدلة دي، لحد ما جالي الفيلم من محمد أشرف، عن شخصية حقيقية قابلته فعلًا، وبقيت مطالب ادخل جوة دماغه، وعرفت انها متعة إنه يبقى على الطريق لمدة طويلة يمينه وشماله رمال وهوا في وشه، مع صمت تام".

يوسف أكد أن من يقوم بهذه التجربة يعيش أجواء مختلفة، كأن يفتح خيمته وينام في وسط الصحراء، يلتقي أناسا لا يعرفهم ولن يراهم مرة ثانية يأكل ويشرب معهم، يحيا عزلة بداخل عقله، مضيفًا "حبيت أعرف إيه تركيبة البني آدم اللي ممكن تكون عاملة كده".

جدير بالذكر أن يوسف عثمان شارك مؤخرًا في "يوم من الأيام" واحدة من حكايات مسلسل "ورا كل باب" مع الفنان الكبير أحمد خليل، إخراج أحمد خالد أمين.