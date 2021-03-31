بنة خالد لـ"الخليج 365": سعيدة بمشاركتي في "الأقصر للسينما الأفريقية".. وانتظروني في "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

أعربت الممثلة السودانية بنة خالد عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي انطلقت دورته العاشرة قبل أيام.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أول مرة تحصل إن دولة السودان تكون ضيف شرف المهرجان، ووجودي في الأقصر جزء منه هذا الاختيار، إلى جانب عرض فيلم (ستموت في العشرين) الذي أشارك به، وهو أول أفلامي، وأخرجه المخرج أمجد أبو العلاء"، مؤكدة أن المشاركة تلعب دورا مهما في توطيد العلاقات المصرية السودانية.

من ناحية أخرى، أكدت بنة أن الجمهور المصري سيعرفها قريبا من خلال مشاركتها في مسلسل "الملك" المأخوذ عن نص أدبي للكاتب الكبير نجيب محفوظ يحمل اسم "كفاح طيبة" عن الملك أحمس وطرده للهكسوس، العمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج حسين المنباوي، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى.

وأكدت بنة أنها تصوّر مشاهدها في مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي تجمعها بالفنانة مها نصار والفنان عمرو يوسف، وطلبت من الجمهور أن ينتظرها في أول عمل مصري لها، متمنية أن ينال إعجابهم.