أمير رمسيس لـ"الخليج 365": انعقاد "الأقصر للسينما الأفريقية" خطوة مهمة.. وأسعد بتجربة التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

قال المخرج أمير رمسيس، إن مشاركته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، جاءت في اللحظات الأخيرة، قبل انطلاق الدورة العاشرة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "طُلب مني أكون عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة لتعذر وصول لجنة التحكيم الأصلية، كان هناك عضوين من مالي لم يستطيعا الحضور بسبب ظروف السفر، إلى جانب اعتذار الزميلة كاملة أبو ذكري في اللحظات الأخيرة".

وأشار أمير أن بهذه المشاركة يكون قد ختم المشاركة في أقسام التحكيم المختلفة: "الأفلام القصيرة والفيلم التسجيلي والروائي"، مؤكدًا "هي تجربة دائما أسعد بها، اختيارات الأفلام وأعضاء اللجان والمناقشات والعصف الذهني كلها أمور مثمرة".

ويرى أمير أن السينما تشهد فترة عصيبة شئنا أم أبينا، بسبب إغلاق دور العرض في دول العالم، والخوف من دور العرض في الدول المفتوحة، وهو ما أدى لانحدار السينما، ولغياب الحراك الثقافي الذي تصنعه السينما: خروج مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بأهميته ودوره في خلق شبكة تواصل مع الأفارقة، خطوة مهمة وأعتبرها (تنفيسة) مهمة للصناعة وللحراك الثقافي".

جدير بالذكر أن المهرجان عرض على هامش مسابقاته الرسمية فيلم "حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي.