شيرين رضا :"أنا مصرية وفخورة برئيسنا الجبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة شيرين رضا عن حبها الشديد لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتبت شيرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" أنا مصرية وفخورة ببلدي مصر أم الدنيا وشعبها العملاق ورئيسنا الجبار السيد عبد الفتاح السيسي".

ومن ناحية أخرى تنتظر شيرين رضا عرض فيلمها الجديد "قمر 14"، الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد الفيشاوي، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

وتدور أحداث الفيلم حول قصص الحب المختلفة، ومن خلال خمس قصص لكل قصة أبطالها.