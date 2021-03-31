حكم جديد.. سمية الخشاب تضع أحمد سعد في ورطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة الأسرة في مصر، الثلاثاء، حكما جديدا لصالح الفنانة المصرية سمية الخشاب ضد طليقها المطرب أحمد سعد.

وألزمت المحكمة الفنان أحمد سعد، بسداد مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه ما يُعادل نحو 32 ألف دولار أمريكي، كمؤخر صداق وأتعاب المحاماة، لصالح طليقته سمية الخشاب، بحسب موقع "المصري اليوم".

وكان عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، أقام دعوى قضائية جديدة ضد الفنان أحمد سعد للحصول على مؤخر الصداق وقدم حافظة مستندات تفيد بالزواج خلال الفترة الواقعة بين 20 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2017 حتى 30 من شهر مارس/ آذار من عام 2019، وذلك بموجب عقد شرعي.

وطالب محامي الخشاب بإلزام سعد بسداد مبلغ 500 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق بينهما عقب طلاقها طلقة أولى وانتهاء عدتها، وطالبت الدعوى بإلزام الفنان سعد بسداد المؤخر المستحق لها عن فترة الزواج.

وأعلن أحمد سعد انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب بعد 18 شهرا من زواجهما.

وكانت محكمة الأسرة قد حكمت في دعوى المتعة والعدة في الشهر الماضي للفنانة سمية الخشاب بمبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه، بواقع 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور عدة ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا للمتعة.

يذكر أن سمية الخشاب تشارك في سباق رمضان 2021 مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "موسى"، بعد غياب 3 سنوات، منذ بطولتها في مسلسل "الحلال" مع الفنان بيومي فؤاد.