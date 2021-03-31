منها مسلسل عن حريق كاتدرائية نوتردام.. 27 عملا فرنسيا على "نتفليكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت مجموعة نتفليكس الأمريكية تعزيز إنتاجاتها الفرنسية بإطلاق 27 مشروعا أصليا فرنسيا في 2021، بينها مسلسل عن حريق كاتدرائية نوتردام.

وعقب افتتاح مكاتبها في باريس العام الماضي بعد 6 سنوات على إطلاقها في فرنسا، أكدت "نتفليكس" الثلاثاء تسريع وتيرة إنتاجها للأعمال الفرنسية من خلال ترسيخ "تجذرها الإبداعي والثقافي في فرنسا".

وخلال العام الجاري، تعتزم المنصة إنتاج أو عرض 27 فيلما وعملا وثائقيا، وفق "نتفليكس".

وقالت المديرة الإعلامية للشبكة في فرنسا آن جابرييل دوبا بانتانس خلال مؤتمر صحفي: "مشتركونا يريدون قبل أي شيء قصصا يجدون أنفسهم فيها".

ويضم برنامج أعمال "نتفليكس" الفرنسية في 2021 مسلسلا يحمل عنوان "لا بار أو فو" يعيد تصوير ليلة الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس، وعملا وثائقيا يتناول قصة جوني هاليداي.

أما على صعيد السينما، فتعوّل "نتفليكس" على أفلام الحركة والكوميديا الجماهيرية، مع 3 أعمال جديدة مقرر عرضها في 2022.

وتضم مشاريع "نتفليكس" السينمائية الفرنسية عملا كوميديا لاني بون عن الحجر المنزلي، وفيلم حركة مع جان كلود فان دام.