شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد ومختلف للقاء الخميسى فى مسلسل "ضد الكسر" رمضان المقبل..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهرالفنانة لقاء الخميسى في دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل "ضد الكسر" المقرر عرضه حصرياً على قناة cbc، حيث تواصل تصوير مشاهدها للانتهاء من أكبر عدد من الحلقات قبل حلول الشهر الكريم، وتجسد لقاء الخميسى دور جديد ومختلف عليها من خلال شخصية "نادين" وهى متزوجة من لؤى عمران وتمتلك مطعما خاصا بها.



لقاء الخميسى

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهيرأمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

وفى سياق متصل تستأنف لقاء الخميسى تصوير مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" بعد شهر رمضان المقبل، حيث صورت فيه المشاهد الأولى قبل توقفه لانشغال الأبطال بأعمالهم الرمضانية، والمسلسل من نوعية أعمال الـ 40 حلقة، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومها سليم.



لقاء الخميسى على بوستر ضد الكسر

احتفلت لقاء الخميسى الشهر الماضى بعيد ميلادها، مع زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة وأبنائها في منزلها، حيث فاجأها زوجها بحفل عيد الميلاد بمجموعة من الورود والشيكولاتة وحروف أسمها مضيئة، كما كشف ابنها عن هديته لها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام".



الفنانة لقاء الخميسى



لقاء الخميسى فى كواليس ضد الكسر



لقاء الخميسى بشخصية نادين فى ضد الكسر