شكرا لقرائتكم خبر عن "ببعتلك سلام" ديو أحمد سعد مع الأردنى عزيز مرقة بتوقيع أحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر النجم أحمد سعد على اسم الأغنية الجديدة التى يقدمها ديو مع الأردنى عزيز مرقة، "ببعتلك سلام"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد ابراهيم وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى توما، حيث يضع سعد اللمسات الأخيرة على الأغنية قبل طرحها على يوتيوب خلال الأيام المقبلة.

ويجدد أحمد سعد تعاونه مع الشاعر أحمد إبراهيم فى "ببعتلك سلام" بعدما تعاونا مؤخراً فى ديو"يا بختة" مع هانى شاكر، من ألحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جودة تم طرحها فى شهر نوفمبر الماضى.

وأكد أحمد سعد لـ"الخليج 365" قبل يومين أن الأغنية التى يغنيها مع عزيز مرقة، تحمل فكرة مختلفة وجديدة تقدم لأول مرة، معرباً عن سعادته بالغناء مع الأردني عزيز مرقة الذى يتميز بصوت قوى على حد وصفه، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور أثناء طرحها نظراً لما تحملها من مفاجآت .

وأحيا أحمد سعد، حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية يوم 25 مارس الماضى، ضمن احتفالية تكريم الموسيقار الكبير محمد علي سليمان والشاعر الكبير جمال بخيت، وقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة، بالاضافة لباقة من أغاني نجوم زمن الفن الجميل.